Nováčci si tréninky v Bahrajnu užili

Pietro Fittipaldi (19./18.)

„Bylo to fantastické, vzrušující. Je to rok, co jsem naposledy seděl ve voze formule 1 a osm měsíců, co jsem naposledy řídil závodní vůz. Dnes jsem k tréninkům přistupoval krok po kroku, snažil jsem se soustředit a zůstat v klidu.

Jsem opravdu spokojený. Tým mi byl ve všem velmi nápomocný, inženýři odvedli skvělou práci a vše mi předvedli. Jediné negativum nastalo v prvním tréninku, kdy jsem zablokoval kola a poničil pneumatiky. Nemohl jsem pak najet žádná další kola.

Zachoval jsem ale chladnou hlavu a druhý trénink odjel podle plánu. Zítra udělám další pokroky. Postupně budu více tlačit na pilu a v kvalifikaci a závodě pojedu naplno,“ slibuje Fittipaldi.

Jack Aitken (20./19.)

„Bylo to super a najel jsem spoustu kol. V prvním tréninku jsme se trochu vraceli k volným tréninkům v Rakousku. Brzy jsem si na vše zvyknul a byl zpátky v sedle. Ještě se musíme zlepšit v časech na jedno kolo, závodní rychlost ale byla povzbuzující. Položili jsme dnes dobré základy. Na kvalifikaci se těším. Zítra to bude obtížné, je třeba si věřit a být si vědom všeho, co se může namanout,“ řekl Aitken.