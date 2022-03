Nováčci podle Tosta podceňují fyzickou náročnost formule 1

Júki Cunoda několikrát uvedl, že podcenil přípravu na formuli 1, což se odrazilo také v jeho loňské formě.

„Není to jen Júki, kdo podcenil, jak fyzicky těžké je řídit vůz formule 1,“ řekl Franz Tost.

„Je to tak u všech mladých jezdců, když poprvé jedou ve voze formule 1, protože to je jiná dimenze.“

„Když přijdou do formule 1, tak jim vždy říkám: ‚Nyní začne opravdová tvrdá práce! Všechno, co jste předtím dělali, byla mateřská škola, teď musíte začít pracovat, být disciplinovaní.‘“

Cunoda sám přiznal, že F1 podcenil. Vloni se přestěhoval do Itálie, kde funguje pod dohledem Tosta.

„Není to jen Júki, kdo má na začátku po fyzické stránce problémy. Všechny síly, které pocházejí z brzdění, ze zatáček, jsou velmi, velmi vysoké. Neznám žádného jezdce, který by přišel do formule 1, aniž by měl nějaké fyzické problémy. Je to speciální trénink.“

„Před 10, 15 lety to bylo jednodušší – předtím bylo mnohem více testů. V dnešní době musí jezdci více chodit do posilovny, musí hodně trénovat. Nesmíme zapomínat, že tato auta jsou těmi nejrychlejšími.“

„Júki to chápe. V zimních měsících hodně trénoval a samozřejmě po fyzické stránce je na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo loni.“