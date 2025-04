Nová výzva. Mičánek Motorsport míří s evropskými mistry do GT2 European Series

„Cítili jsme, že po zisku titulu v Lamborghini Super Trofeo Europe se chceme posunout a najít novou výzvu. Zároveň jsme chtěli zůstat na prestižních evropských okruzích i v kontaktu s Lamborghini. To všechno GT2 European Series spojuje,“ vysvětluje rozhodnutí týmu jeho manažer Jiří Mičánek junior.

Bronislav Formánek a Štefan Rosina v roce 2024 vybojovali svůj premiérový evropský titul v prestižním cupovém seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe, který je s víc jak čtyřiceti vozy na startu nejobsazovanějším značkovým šampionátem na světě. Nyní čeká dvojici jiná výzva – na trati se budou potkávat s mnohem širším spektrem značek a specifikací aut.

„Je to pro nás velký krok a velká motivace. Po pěti letech jsme v Super Trofeo Europe znali všechno. Teď budeme mít proti sobě mnohem širší spektrum soupeřů, zároveň se nám rozšíří možnosti auto nastavovat,“ vyjmenovává Bronislav Formánek. „Zásadní při našem rozhodnutí bylo i to, že se vrátíme k pneumatikám Pirelli, na kterých jsme startovali do roku 2022 i v Super Trofeo. Už po prvních testech víme, že to bude velký posun,“ dodává Jiří Mičánek.

Štefan Rosina má s GT2 již zkušenosti a je držitelem titulu evropského vicemistra. „Bude zajímavé sledovat, jak na tom s Lamborghini budeme, zatím s tímto autem nikdo celou sezónu nestartoval,“ tuší jeden z nejlepších slovenských pilotů historie. „Novým pneumatikám budeme muset přizpůsobit setup auta, takže první půl rok budeme laborovat, ale první dojem je určitě lepší než z pneumatik Hankook, na kterých jsme jezdili Super Trofeo.“

Šampionát GT2 European Series má formát šesti podniků, při kterých se jedou vždy dva hodinové závody. Seriál je součástí prestižních podniků promotérské organizace SRO Stephana Ratela. Hlavním tahákem závodních víkendů je vytrvalostní závod vozů GT3. Třetí podnik sezóny ve Spa-Francorchamps se pak jede jako součást legendární čtyřiadvacetihodinovky 24H Spa.

Právě spojení s velkým evropským šampionátem a kalendář plný ikonických tratí F1 byl další z důvodů k přestupu do GT2. „Formát těch závodních podniků známe, částí z nich bylo i Super Trofeo. To tak bude i dál, takže budeme mít na většině závodů zajištěnou podporu továrny z pohledu náhradních dílů,“ říká Jiří Mičánek. Ten by se svými svěřenci opět chtěl bojovat o stupně vítězů. „Oproti cupovému seriálu máme větší možnosti pracovat s autem a jeho upgrade a nastavením, takže uděláme maximum možného, abychom byli opět mezi nejrychlejšími,“ uzavírá Jiří Mičánek.

Sezóna GT2 European Series má šest podniků, ten první odstartuje už o víkendu 12. – 13. dubna ve Francii na Paul Ricard. Boj o titul se pak uzavře v polovině října v Barceloně. Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra bude o mistrovské tituly bojovat opět i v druhém závodním programu - středoevropském šampionátu GT Cup Series. Pod novým názvem se skrývá dlouholetý šampionát FIA CEZ. Právě tam získali loni titul českých mistrů ve třídě GTC Jakub Knoll (mimo jiné redaktor F1sport) a Josef Záruba. I tato mistrovská dvojice letos pojede ve stejném složení.

„Navážeme tam, kde jsme skončili – ve stejném složení, stejným autem a na stejných tratích. Máme spoustu referencí z loňska, takže mým cílem bude podávat lepší výkony,“ popisuje plány na sezónu mistr ČR Jakub Knoll s tím, že kromě útoku na titul ve třídě GTC bude spolu s Josefem Zárubou opět chtít na některých podnicích atakovat příčky v celkovém pořadí proti vozům GT3.

„Jsem rád, že tato spolupráce bude pokračovat. S Kubou jsme loni udělali skvělý výsledek, takže se nabízelo pokračovat a pokusit se jej zopakovat,“ vysvětluje Josef Záruba. Rok 2025 pro něj bude už druhým, kdy bude mít v týmu tři role. Kromě závodního programu v GT Cup bude dál pracovat jako inženýr pro posádku Formánek – Rosina a plánuje se věnovat i novým juniorským jezdcům a dalším pilotům, kteří se v průběhu sezóny objeví v GT Cup. „Na každý zónový závod budeme chtít nasazovat dvě auta. Předpokládáme, že by se mohl objevit opět Kurt Wagner, který loni nejezdil kvůli nemoci, i další piloti. Zároveň opět začínáme testovat s mladými jezdci,“ prozradil Jiří Mičánek.