Nová role pro Štefanka. Jako závodní inženýr radí esportovým závodníkům Williamsu

Dvaadvacetiletý český simracer, který v minulosti závodil v F1 Esports Series v barvách týmu Haas, je od letošního roku členem stáje Williams Esports. Pro oficiální odnož slavné stáje formule 1 pro simracing však nezískává pouze vavříny ve virtuálních podnicích.

Štefanko roli závodníka vyměnil za post týmové inženýra a v podzimních eventech F1 Esports Series se stará o nastavení monopostů Williamsu v oficiální videohře F1 2020.

„U Williamsu mám roli závodního inženýra pro Saliho Saltunca a Michaela Romanidise a pokud harmonogram dovolí, tak s klukama i trénuju,“ rozpovídal se Štefanko.

První závodní event ale Williamsu nevyšel zcela podle představ, britská stáj získala ze tří závodů jen 14 bodů zásluhou Alvara Carretona. Pro srovnání, vedoucí Alfa Romeo získala za první dva závodní dny 98 bodů do týmového šampionátu.

„S výsledky v prvních dvou závodech byli nespokojení jezdci i management, včetně mě. Snažil jsem se jezdcům poradit před prvním eventem, na co by se měli soustředit a co se musí zlepšit, ale ve výsledku trénovali podle toho, jak jsou už v F1 Esports zvyklí. Bohužel výsledky nejsou dobré, a tak jsme se všichni shodli, že se prosadí změny v přípravě, které jsem již navrhoval a doufám, že to pozitivně ovlivní jak přípravu, tak výsledky,“ věří Štefanko před další eventem, který bude na programu 4. a 5. listopadu.

Český talent se také pustil do hodnocení vlivu pandemie na esport. V tomto případě se možná jedná o jediné odvětví profesionálního sportu, kde měl nový typ koronaviru i pozitivní dopady.

„Koronavir měl pozitivní i negativní dopad na Esport. Pozitivní je, že má nyní mnohem více pozornosti a popularita nadále roste, máme více turnajů, víc sponzorů, partnerů a stále více reálných závodních týmů se angažuje v esportu. Negativní je, že se zrušili veškeré LAN eventy (odehrávají se v jedné místnosti; pozn. red.).“

I přes zhoršující se situaci ve vztahu k druhé vlně pandemie, která se rozmáhá v celé Evropě, má Martin Štefanko celou řadu plánů pro následující týdny.

„Náš plán je se účastnit co největšího množství světových soutěží. Jeden šampionát jsme již dokončili, dva jsou v průběhu a k nim se brzy přidají další dva až tři turnaje.“

A návrat do F1 Esports v pozici závodníka? Možná už příští rok.

„Příští rok bych se rád vrátil zpátky na rošt F1 Esports s Williamsem, ale to záleží na výsledcích našich jezdců, včetně mě. Až se bude rozhodovat o sestavě na rok 2021, tak budu muset být lepší než ostatní jezdci v týmu, abych si zasloužil sedačku. Proto se snažím angažovat co nejvíce to jde, abych si vylepšil pozici pro nadcházející sezonu,“ nastínil svoji strategii Štefanko.