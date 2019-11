Nová pravidla neovlivní setrvání Räikkönena ve F1

Räikkönen je z hlediska počtu startů nejzkušenějším jezdcem na startovním roštu a třetím v historických tabulkách. Ještě letos by měl stihnout překonat Alonsa a příští rok v Rakousku Rubense Barrichella.

Smlouva Finovi vyprší na konci příštího roku. Co bude dál, zatím neví. Nová pravidla ale nebudou podle něj klíčem k tomu, jak se rozhodne.

„Nerozhodne to o tom, jak to bude,“ řekl Räikkönen, kterého cituje RaceFans. „Doufejme, že obecně pro jezdce, kohokoliv, kdo bude závodit, pro všechny zúčastněné ve F1 a diváky, to bude fungovat.“

„Vím, že na to vynaložili velké úsilí. Ale je to jako obvykle. Až uvidíme jezdící auta a začneme skutečně následovat jiné auto, tak uvidíme, jestli je to lepší. Jsem si jistý, že to bude lepší, ale bude to stačit k tomu, aby bylo závodění těsnější? Uvidíme. Doufejme, že to budou fungovat, protože je to lepší pro všechny.“

Räikkönen řekl, že dosud nedošlo k žádnému rozhodnutí, zda bude i nadále závodit za Alfu Romeo po roce 2020. „Mám před sebou příští rok a potom uvidíme, co se stane.“

