Nová doba: Podívejte se na fotogalerii z virtuálního závodu na Okruhu Amerik, který vyhrál Norris

11:36 | Britská formule 4 počítá se startem sezóny 1. srpna. | Britská formule 4 počítá se startem sezóny 1. srpna. odkaz

11:25 | Od 5. července do Vánoc je 25 víkendů. Do nich chce F1 nacpat ideálně až 18 závodů. To bude divoká jízda.

24. dubna | Došlo ke změně mez. sportovního řádu. Pravidla se nyní mohou za výjimečných okolností měnit na základě většiny a ne jednomyslně.

23. dubna | Liberty Media provedla určité operace s podíly ve společnostech, aby získala potřebnou likviditu. Některé týmy také dostanou dříve zálohy z podílu na komerčních právech.