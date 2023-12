Nová doba. Formule 1 bude mít další soubor pravidel. Týkat se budou uhlíkové neutrality a udržitelnosti

Ve formuli 1 dlouhá léta platilo, že existují dva typy pravidel – sportovní a technická. V roce 2021 vznikl nový soubor pravidel, který souvisí s financemi a dodržováním tzv. rozpočtového stropu. V blízké budoucnosti, konkrétně v roce 2026, by pak měl vzniknout nový soubor pravidel, jenž by měl být zaměřen na udržitelnost.

Vše souvisí se závazkem F1, která v roce 2019 oznámila, že se do roku 2030 chystá dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality.

„Cílem je učinit první kroky k dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů, které souvisí s uhlíkovou neutralitou. Je jasné, že v roce 2026 čisté nuly nedosáhneme, ale naším cílem je vytvořit rámec, podle kterého budeme pro týmy moci nastavovat omezení,“ uvedl šéf FIA pro monoposty Nikolas Tombazis, kterého cituje web RacingNews365.

„Již proběhlo několik prvních schůzek, kterých se vedle FIA zúčastnili také zástupci týmů a FOM (Formula One Management, pozn. red.), abychom vymysleli co nejlepší strategii,“ přiblížil řecký inženýr.

„K dosažení těchto cílů, které souvisejí s uhlíkovou neutralitou, potřebujeme předpisy. Nevěříme, že by stačila dobrovolná účast týmů. Víme, jak jsou tito kluci soutěživí, a pokud je něco, co ohrožuje jejich výkonnost, dobrovolné, je jasné, že to neudělají,“ vysvětlil Tombazis.

„V současné době diskutujeme o tom, jakým způsobem a v jaké podobě budou tyto regulace probíhat. Stejně tak, jakou budou mít strukturu a zda bude nějaká horní hranice emise CO2. Případně, zda se bude jednat o řadu omezení konkrétních činností, například v oblasti množství použitých materiálů, typů nebo zdroje materiálů. Může v tom být zahrnuto i to, kolik lidí jezdí na závody a podobné věci,“ přiblížil dále zástupce FIA, který v minulosti pracoval i pro Ferrari či McLaren.

„I když se to nemusí nutně líbit všem zarytým nadšencům do motoristického sportu, mezi které se řadíme i my, je to pro tento sport do budoucna naprostá nutnost. Pokud chceme být jako sport v budoucnu zdraví, musíme to udělat a je to naše odpovědnost. V roce 2026 vejde v platnost první část těchto předpisů, přičemž mnohem větší a údernější kroky přijdou na řadu v roce 2030,“ dodal Tombazis.