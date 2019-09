Nová auta mohou být o šest sekund pomalejší a nikdo neví, co udělají pneumatiky

Pravidla mají být hotová 31. října. Pokud vše dobře dopadne, představí formule 1 svou budoucnost 2. listopadu. Otázkou je, co se stane, když se týmy pod nová pravidla nepodepíší. Zřejmě by musela zůstat stávající pravidla.

Diskuse probíhají, ale týmy zatím nejsou nadšené. Vadí jim přílišná omezení. Někteří inženýři podle Auto Motor und Sport také pochybují, že pravidla skutečně přinesou zlepšení předjíždění. Týmy při vývoji myslí jen na to, jak postavit co nejrychlejší auto a to podle nich nutně vede k tvorbě turbulencí za vozem.

Podle Auto Motor und Sport byla týmům 16. září představena zatím poslední verze vozu s názvem Lima. Má hezčí přední křídlo a větší zadní křídlo.

Podle simulací CFD má vůz o 60 bodů přítlaku méně, což by znamenalo o 6 sekund pomalejší čas na kolo.

Pat Symonds, který pravidla za F1 vytváří, to popírá: „Určitě to bude méně. Dnes nevíme ani to, co můžeme očekávat od nových pneumatik.“

Symonds má pravdu minimálně v tom, že zatím nikdo neví, co očekávat od 18palcových pneumatik, jejichž vývoj teprve začal. Renault je testoval jako první. Sergej Sirotkin odjel ve Francii přes 200 kol. Podle všeho byl o 3 sekundy pomalejší. Rus uvedl, že pracovní rozsah pneumatik byl větší, což je logické, mají větší styčnou plochu s tratí.

