Norrise zaskočila rychlost McLarenu

Lando Norris (7./5.)

Stále ještě náctiletý britský závodník ve službách McLarenu měl z formy svého vozu pochopitelně radost. Přiznal, že s tak pěkným vystoupením tak docela nepočítal. Zároveň se však výsledky z tréninků nechce nechat unést.

„V porovnání s Kanadou je to o moc lepší. Tým odvedl dobrou práci a rychlost vypadá slibně. Ale podobně jsme mluvili i v Kanadě – a jak to dopadlo. Celkově za sebou máme dobrý den, vypadalo to pro nás dobře. Auto nicméně pořád není tam, kde bychom ho chtěli mít.

Pro zítřek bychom potřebovali vše poskládat dohromady a co nejvíc soupeřů udržet za zády. Nesmíme zapomínat, že to je jenom pátek. V pátek jsme byli silní i minule. Ostatní týmy zítra oproti dnešku zrychlí, tak je musíme napodobit,“ tuší Norris.

Slibnou formu McLarenu potvrdil také Norrisův kolega Carlos Sainz, který byl ve druhém tréninku sedmý a vsunul se tak mezi dvojici Red Bullu.

Foto: Getty Images / Charles Coates