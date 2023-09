Norrise výkon McLarenu potěšil, získat pódium podle něj ale bude obtížné

Lando Norris zkouší ve Velké ceně Singapuru formule 1 balík vylepšení, který nasadil tým McLaren. V kvalifikaci na městské trati Marina Bay obsadil čtvrté místo.

Norris naznačil zlepšení už ve volných trénincích, ve kterých skončil nejhůře šestý. McLaren se při posledních vylepšeních zaměřil na zlepšení rychlosti v pomalých zatáčkách. Norris si nové díly pochvaluje.

„Dnes to pro nás byl velmi dobrý výsledek. Vím, že dvě desetiny nejsou hodně, v Q3 jsem ale zajel svá zdaleka nejlepší kola. Bylo to těžké a vyrovnané. Není to jednoduchá trať, musíte tlačit na limitu a snažit se získat více času, to se nám ale dařilo,“ řekl Norris.

„Čtvrté místo. Vím, že někteří možná čekali více, ale já jsem velmi spokojen. Myslím, že jsme byli blíže čelu, než jsme si mysleli. Být před jedním Mercedesem (Lewise Hamiltona) a oběma red bully bylo trochu překvapení, nejdůležitější je ale proměnit to v body.“

Dostat se v závodě na stupně vítězů bude ale podle Norrise obtížné.

„Jen bych rád získal nějaké dobré body. Všichni budou říkat o pódiu, ale je to náročná trať na předjíždění. S dvěma ferrari, které byly silné po celý víkend, a Georgem (Russellem), který byl také silný a Mercedes je v závodě vždy velmi dobrý, nejsem úplně přesvědčen, že s nimi budu moci bojovat. Plán je minimálně zůstat tam, kde jsme.“

Piastri vypadl v Q1

Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, který bude mít balíček vylepšení McLarenu až příští týden v Japonsku, vypadl v Singapuru už v Q1 a skončil sedmnáctý.