Norrise trápí potíže ze zády. Vše se zhoršilo s novou generací monopostů, tvrdí

Lando Norris přiznal, že ho problémy se zády v loňském roce omezovaly i v běžném životě.

Je všeobecně známo, že na piloty F1 působí při řízení závodního vozu velké gravitační i odstředivé síly, nemluvě o vibracích a dalších jevech.

V posledních letech se vše navíc umocnilo tím, že aktuální vozy disponují velkým přítlakem a navíc využívají tzv. přísavného efektu, který může vyvolávat i tzv. porpoising, tedy poskakování monopostu ve vysokých rychlostech.

S porpoisingem měly vozy problémy především vloni, kvůli čemuž dostávala zabrat i tělesná schránka jezdců.

Své o tom může vyprávět pilot McLarenu Lando Norris, který si kvůli tomu způsobil problémy se zády. Aby problém alespoň částečně vyřešil, začal na něm společně s týmem a svým trenérem hodně pracovat.

„Ráno a večer se musím protáhnout, před každou jízdou. Pokud to neudělám, mám vždycky se zády mnohem větší problémy,“ řekl Norris, kterého cituje Autosport.

„Nejde jen o závody. Je to prostě něco, na čem musím pracovat obecně. Rozhodně tomu nepomohly některé změny, které se v posledních letech na monopostech udály. Vloni se to dostalo do dost špatného bodu, kdy jsem každý den bojoval se spánkem a se vším... měl jsem neustálé bolesti,“ přiznal 24letý Brit.

„Už se udělala řada opatření. Již několikrát jsem měnil sedačku v autě. Vloni to bylo horší než letos,“ pokračoval jezdec, jenž kvůli potížím ze zády musel změnit i způsob přípravy mimo závody. Před velkými cenami dokonce vynechává tradiční procházku po trati a omezit musel i svůj oblíbený golf.

„Pokud chci, aby se to zlepšilo, musím dělat řadu věcí jinak – nestačí jen snažit se vylepšovat sedačku a doufat, že se situace v autě časem nějak zlepší. To se nestane. Jsem na tom teď mnohem lépe. Každopádně bych chtěl hrát častěji golf. I při jízdě na kole nebo oři běhání mě záda bolí , takže pořád nemůžu dělat všechno, co bych chtěl,“ dodal britský závodník.