Norrise štve ztráta třetího místa. Pokusí se o něj zítra

Po prvních pokusech ve třetí části kvalifikace chybělo Norrisovi jen 0,065 sekundy na vítězství. Ve druhých pokusech bylo vše jinak, ale za mercedesy to bylo přesto pořád těsné. Norris skončil jen 0,023 sekundy za Verstappenem a Ricciardo na něj ztratil 6 tisícin.

Před týdnem v Zandvoortu se Norris letos poprvé nedostal do Q3, takže čtvrté místo samozřejmě bere všemi deseti.

„Nesnáším ta slova ‚velmi blízko‘, protože to ve vás vždy vyvolá pocit, že jste neodvedli dost dobrou práci,“ řekl Norris, když mu řekli, že byl velmi blízko třetímu místu.

„Jsem šťastný. Jsme v mnohem lepší pozici než minulý víkend a na závod se také mnohem více těším. Víkend jsem začali dobře. Zatím je to dobrá práce.“

„Ztratit třetí místo mě trochu štve. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo zajet ještě o kousek víc, což si myslím, že jsme dnes v autě měli. Ale asi se o to budu muset pokusit zítra.“

Divné, že?

„Máme trochu náskok před Gaslym a ostatními kluky, se kterými závodíme. Takže auto funguje dobře.“

„Je to prostě divné, že? Přijde mi divné, že můžeme být na jednom závodním okruhu skoro jeden a půl sekundy od pole position, od Verstappena, a teď jsem tady čtvrt desetiny za Verstappenem.“

„Je to jen kvůli trati a tomu, jak auto funguje na různých tratích. My jsme toho zase tolik nezměnili. Ale auto se zrychlilo na míle daleko. Takže je to super.“