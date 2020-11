Norrise škola driftu bavila

„Byl to zábavný den,“ řekl Norris, který v pátek slaví 21. narozeniny. „Byla to dnes driftová škola, můj narozeninový dárek a byl to můj první den driftové školy vůbec. Bylo to krásné.“

„V autě formule 1 je to složité, hodně síly, hodně přítlaku a velké chyby. Většinu kol tak trochu pos*****, zejména ve vysokorychlostní osmé zatáčce, ale i jinde. Je to složité, ale také zábavné.“

Podle Norrise čeká tým spousta práce mimo jiné při výběru vhodných pneumatik pro kvalifikaci a závod.

McLaren společně s Racing Pointem a Renaultem bojuje o třetí místo v Poháru konstruktérů. V Istanbulu to podle něj nebude snadné.

„Stále tady máme Ferrari, které je mnohem rychlejší než my a AlphaTauri, kteří jsou o něco rychlejší, takže pokud dokážeme nají nějaká vylepšení, myslím, že můžeme s AlphaTauri bojovat o něco více,“ řekl Norris.

„Nebude to snadné, ale tento víkend máme šanci získat několik dobrých bodů, pokud to půjde hladce, ale je velmi obtížné to udělat.“