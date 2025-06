Norrise potěšil jeho výkon v rakouské kvalifikaci, kde deklasoval své soupeře

Na 4326 metrů dlouhém okruhu o deseti zatáčkách nadělil pilot McLarenu druhému Charlesovi Leclercovi 521 tisícin sekundy.

V letošní sezóně zatím platí, že pokud Norris získá pole position, vyhraje i závod. Stalo se tak na úvod ročníku v Austrálii a před měsícem v Monaku.

„Bylo to dobré kolo. Můj první pokus v Q3 byl dobrý, věděl jsem ale, že je tam pár míst, které když trefím, mohl bych získat nějaký čas, a to se mi přesně povedlo,“ řekl Norris v televizním rozhovoru po kvalifikaci, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Udělal jsem to, co jsem měl v plánu a když si něco naplánuju a vyjde to, je to velmi, velmi dobré. Zatím to pro mě byl dobrý víkend, takže to snad udržíme.

„Sezóna je dlouhá a tento moment si vychutnám po tom, co jsem v kvalifikacích zažil těžké chvíle. Potěšilo mě, že jsem dnes zajel tak dobře a podal jsem takový výkon. Jsem nadšený. Chci si to znovu a znovu dokazovat a doufám, že tohle je jen začátek.“

Piastri: Nemám v plánu dojet třetí

Z třetí pozice vyrazí do závodu v Rakousku vedoucí muž průběžného pořadí Oscar Piastri.

Druhý pilot McLarenu, podobně jako například Max Verstappen, doplatil na chybu Pierra Gaslyho v závěru Q3, který se roztočil v poslední zatáčce a způsobil žluté vlajky.

„Problém byl v tom, že jsem ho (poslední rychlé kolo) neodstartoval. Gasly se roztočil v poslední zatáčce, takže jsem ani nezačal své druhé kolo,“ vysvětlil Piastri v televizním rozhovoru po kvalifikaci.

„Lando je celý víkend velmi rychlý a bylo by to náročné, myslím ale, že tento víkend máme v autě rychlost na první řadu. Je smůla, když nedostanete ani šanci, stále z třetího místa ale můžeme mít dobrý závod.

„Naše rychlost tento víkend vypadá velmi dobře. Také Ferrari má dobrou rychlost, což bylo trochu překvapení, zítra ale budeme mít nějaké možnosti zaútočit. Nemám v plánu dojet třetí, to je jasné.“