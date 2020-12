Norrise netěší čtvrté místo, ale ztráta čtvrt sekundy na Verstappena

V Q1 i Q2 skončil Norris pátý. Do závodu vyrazí z druhé řady, když nestačil jen na nejrychlejšího Maxe Verstappena a duo jezdců Mercedesu Valtteriho Bottase a Lewise Hamiltona.

„Čtvrté místo není úspěch, ten dnes představuje ztráta dvou desetin na pole position. Je to trochu překvapení, protože jsme celý víkend neztráceli méně než sekundu, před kvalifikací ale auto opravdu ožívá,“ řekl Norris.

„Je tu pár věcí, které se musíme pokusit pochopit, abychom zjistili, jak a proč se to stalo. Ale na sobotu a na to, jak přistupujeme k tomuto víkendu, to byl skvělý start.“

Do závodu vyrazí piloti McLarenu na odlišných pneumatikách. Zatímco Norris bude mít pro start měkkou sadu, Carlos Sainz Jr. vyrazí na střední směsi. Podle Brita šlo čistě o rozhodnutí samotných jezdců.

„Takový byl od začátku plán. S mým inženýrem jsme to chtěli udělat a Carlos udělal, co udělal, protože to chtěl. Bylo to o preferenci, což jsme celý rok neudělali. Není to vždy o tom, co je nejlepší a nejrychlejší, občas chcete udělat to, s čím jste více spokojeni.“

Sainz Jr. ve třetí řadě

Carlose Sainze Jr. čeká v neděli poslední závod za McLaren, než od příští sezóny začne jezdit za Ferrari. Vyrazí do něj z šestého místa. Jeho budoucí týmový kolega Charles Leclerc obsadil jako lepší z jezdců Ferrari deváté místo, kvůli penalizaci ale na roštu klesne na dvanáctou pozici.

„Velmi dobrý den pro tým. Myslím, že nejdůležitější je, že máme dva vozy v nejlepší šestce s rozdílnými strategiemi,“ řekl Sainz Jr.

„Začal jsem dobře, použil jsem jen jednu sadu, abych se dostal do Q2. Včera jsem měl dobrý pocit ze střední směsi a chtěl jsem ji vyzkoušet v Q2, dokázal jsem dát dohromady dobré kolo a kvalifikoval se na té směsi do Q3. Bohužel v posledním pokusu v Q3 jsem nedokázal poskládat dohromady nejlepší kolo. Přehřívání na zadní nápravě a pár chyb z mé strany znamenalo, že jsme se nemohli kvalifikovat lépe,“ dodal Španěl.