Norrise mrzí, že na domácí půdě nedosáhl na stupně vítězů

Norris startoval z páté pozice a jedno místo vydělal na kolizi Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem, po které pilot Red Bullu havaroval.

Při restartu závodu se dostal na třetí místo před Valtteriho Bottase. O pozici ale přišel při zastávce v boxech, kdy měli mechanici problém s výměnou pravého zadního kola, a Bottas tak získal třetí místo zpět.

„Nevím, co říct. Nakonec to i tak byl velmi dobrý závod. Celý první stint jsem se držel na třetím místě, takže jsme měli rychlost, abychom ho (Bottase) udrželi za sebou,“ řekl Norris.

„Ale kvůli zastávce jsem neměl šanci být vpředu a co nejdéle ho bránit. Stále jsem na čtvrtém místě ve svém domácím závodě, to je dobrý výsledek. Ale chtěl jsem tady ten kousek navíc. Bylo by hezké o to bojovat a mít tu příležitost.

„Čtvrté a páté místo je pro tým stále dobrý výsledek. Jsem jen naštvaný, že jsem neměl příležitost bojovat a předvést dobrou show.“

Ricciardo vylepšil letošní maximum

Za svým týmovým kolegou dojel na páté pozici Daniel Ricciardo. Pro Australana je to nejlepší letošní výsledek.

„Potýkal jsem se s rychlostí. Bylo ale dobré udržet za sebou Carlose (Sainze), byl mnohem rychlejší. Velmi rychle mě dojel a věděl jsem, že když pojedu bez chyby, budu mít napůl vyhráno. Z toho pohledu jsem za páté místo velmi šťastný,“ řekl Ricciardo.