Norrise chyba připravila o pole position

U McLarenu se před víkendem báli, že na silnou trojku Red Bull, Ferrari a Mercedes v Texasu nebudou stačit. Kvalifikace však britský tým vyvedla z omylu.

Lando Norris (15. v tréninku / 2. v kvalifikaci)

Trénink v podání McLarenu nevypadal vůbec dobře. Kvalifikace už ale byla jiná písnička. Na Leclerca Norris ztratil 130 tisícin a zajistil si místo v první řadě na roštu.

„Jsem spokojený, máme za sebou opravdu povedený den. Popravdě jsem nečekal, že budeme takhle rychlí. Je to příjemné překvapení pro celý tým.

Nečekali jsme to. Pomalé zatáčky jsou obvykle naší slabinou, oproti Kataru je tu vysokorychlostních sekcí méně.

Neudělal jsem tolik chyb jako o minulém závodním víkendu, což je fajn. Popravdě jsem si chvíli myslel, že můžeme mít pole position.

Kdybych zajel dobré kolo, možná by to na první místo stačilo. Vše se pokazilo v 11. zatáčce, trošku také v poslední zatáčce.

Myslel jsem si, že se netrefím do apexu a pak jsem drnknul do obrubníku. Na rovince jsem pak ztratil kolem půl desetiny. Je to zkrátka obtížný okruh. Hrbolatý, přilnavost není nic moc, snadno se tu chybuje.

Je to škoda, nevyužili jsme příležitosti. I tak jsem ale spokojený. Druhé místo zatím beru,“ nechal se slyšet Norris.

Oscar Piastri (19. v tréninku / 10. v kvalifikaci)

Mladý Australan odstartuje z desátého místa. Se svým kvalifikačním výkonem není příliš spokojen.

„Abych řekl pravdu, nebyla to v mém podání zrovna povedená kvalifikace. Některá kola byla slušná, ale nestačilo to. Moje poslední kolo v Q3 byla bída.

Autu ale očividně rychlost nechybí. Jen se mi nepodařilo poskládat kolo. Pokusím se znovu zítra. Pokud se vyvaruju chyb, mohl by být sprint povedený,“ doufá Piastri.