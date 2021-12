Norrise čeká start do posledního závodu za Verstappenem s Hamiltonem. Cítí nervozitu

Brit nemá v plánu se plést do boje Verstappena s Hamiltonem a k závodu proto přistoupí opatrně, aby nezpůsobil žádnou kolizi, která by vyřadila některého z aspirantů na titul.

„Jsem trochu nervózní, protože chci zůstat tam, kde jsem a jen sledovat, jak se vše bude v prvních pár kolech, nebo dokonce v průběhu celého závodu, vyvíjet,“ řekl Norris.

„Nechci se do toho příliš zapojovat, protože to může způsobit řadu kontroverzí. Nevím, jestli mám jít do toho útoku nebo ne. Ale když budu mít příležitost, udělám maximum.“

Norrisovi, potažmo celému McLarenu se přípravy na okruhu Yas Marina nepovedly. V obou pátečních trénincích skončili Norris s Danielem Ricciardem mimo nejlepší desítku, v sobotním dopoledním obsadil Brit páté a Australan deváté místo.

„Nevím, kde se to vzalo. Přišlo to už v prvním pokusu v Q3. Někde jsem se zlepšil, ale udělal jsem i pár chyb. Na konci jsem měl zkrátka čisté kolo. Mířil jsem na pole position, ale nevyšlo to. Bylo to hezké kolo na třetí místo, ale i trochu překvapení,“ dodal.

Ricciardo na konci první desítky

Nejlepší desítku na startu bude uzavírat druhý pilot McLarenu Ricciardo, který ztratil 1,3 sekundy na Verstappena a téměř půl sekundy na Norrise.