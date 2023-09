Norrise během virtuálního safety caru zdržel Pérez s rozbitým vozem. Hodně jsem nadával, přiznal pilot McLarenu

Lando Norris podle svých slov během virtuálního safety caru ztratil kolem 10 sekund.

Ačkoliv Lando Norris startoval do letošní GP Japonska ze třetí pozice, díky povedenému úvodu se rychle probil na druhou příčku hned za Maxe Verstappena.

I když Norris tempu úřadujícího mistra světa úplně nestačil, dokázal se za ním držet relativně na dohled i po 11 kolech. Když však byl aktivován virtuální safet car (VSC), potkala pilota McLarenu nepříjemnost v podobě pomalu jedoucího vozu Sergia Péreze, který byl po střetu s Kevinem Magnussenem poškozen.

Norris v danou chvíli váhal, zda má Mexičana předjet. Během neutralizace je sice předjíždění zakázáno, ale v pravidlech existují výjimky – například pro situace, kdy se na dráze pohybuje pomalu jedoucí monopost.

Pilot McLarenu se nicméně rozhodl, že za Pérezem, který byl v danou chvíli o kolo zpět, zůstane, jelikož si nebyl stoprocentně jistý, zda má technické problémy. Brit tak sice mohl být v klidu, že nebude potrestán za předjíždění během VSC, ale na druhou stranu ztratil drahocenný čas.

„Nevím, co se tam dělo... musel mít nějaký problém, ne? Jde o to, že podle pravidel není dovoleno při VSC předjíždět, pokud není zřejmé, že má daný jezdec problém, což jsem nevěděl. Nemohl jsem tedy riskovat,“ popisoval situaci Norris, kterého cituje Autosport.

„Jel hodně pomalu a poté, co jsme dostali informaci, že VSC skončil, zařadil jedničku. V momentě, kdy už jsem byl po vnější stopě vedle něj, do mě málem naboural, takže opravdu nevím, co se dělo. Křičel jsem si do helmy. Docela jsem nadával a byl jsem strašně zmatený," přiznal Norris a pokračoval:

„Nevěděl jsem, co můžu dělat. Ztrácel jsem na čas Maxe. Kluci z Ferrari za mnou najednou byli asi o 1,4 sekundy, zatímco před tím to bylo asi 12 nebo 13 sekund.“

Britský pilot je proto přesvědčen, že měl dát jasně najevo, že má problém a že jede do boxů.

„Nemyslím, že by to nakonec ovlivnilo můj závod, ale stresovalo mě to. Možná jsem mohl dostat Maxe pod tlak a ztráta na něj nemusela být tak velká. Bylo to frustrující, musím se pro příště zeptat, co se smí. Myslím si však, že jsem udělal správně,“ dodal druhý muž letošní Velké ceny Japonska.