Norris získal v Soči první pole position ve F1. Je to úžasný pocit, říká

Dva týdny po dvojitém vítězství v italské Monze slaví McLaren další úspěch. Na osychající trati v ruském Soči získal Norris svou první pole position, McLaren vyhrál kvalifikaci poprvé od Velké ceny Brazílie 2012.

Okruh v olympijském parku v Soči v průběhu třetí části kvalifikace usychal. Všichni jezdci proto postupně přezuli na suché pneumatiky, na kterých byl Norris o půl sekundy rychlejší než druhý Carlos Sainz z Ferrari. Třetí místo obsadil George Russell z Williamsu, který se na suché pneumatiky odhodlal jako první.

„Je to úžasný pocit, nevím, co říct. Byla to dost šílená kvalifikace. Vedli jsme si dobře, na konci jsme se rozhodli přezout na suché,“ řekl Norris.

„Dokud skutečně nedosáhnete na pole position, nemyslíte si, že se na ni dostanete. Jsem velmi šťastný. Děkuji také týmu, odvedli skvělou práci.“

Kvůli silnému dešti byla zrušena velká část sobotního programu na trati. Prvním bodem byla až odpolední kvalifikace. Ačkoliv vody na trati postupně ubývalo, bylo podle Norrise obtížné udržet vůz pod kontrolou.

„Ten zlom přišel o kolo dříve, kdy jsem ztrácel asi dvě sekundy, a nebyl jsem si jistý, že dokážeme zlepšit to minulé kolo. Udržel jsem ale pneumatiky zahřáté a připravené pro poslední kolo. Musím přiznat, že jsem celkem dost riskoval, ale vyplatilo se to, takže jsem šťastný kluk.

„Myslím, že po Monze jsme tohle nečekali, ale v takových podmínkách můžeme využít příležitosti. To jsme dnes udělali, takže obzvlášť po Monze je to úžasný způsob, jak odstartovat. Snad v tom zítra budeme pokračovat.“

Ricciardo ve třetí řadě

Vítěz posledního závodu v italské Monze Daniel Ricciardo obsadil v ruské kvalifikaci páté místo. Na svého týmového kolegu ztratil přes dvě sekundy.