Norris zahodil dobře rozjetý začátek

Druhou polovinu měřeného pokusu, který mu vynesl druhé místo v kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1, označil Lando Norris z McLarenu za vůbec nejhůře zajetou.

Začátek posledního měřeného pokusu se přitom Britovi povedl a byl dokonce rychlejší než Max Verstappen. V cíli mu ale dosavadní suverén z Red Bullu nadělil přes půl sekundy.

„První polovina okruhu byla skvělá. Druhá polovina toho kola byla zřejmě jednou z nejhorších, jaké jsem předvedl. Vrchol přišel velmi brzy. Je to těžké, ale tyhle podmínky si opravdu užívám a druhé místo beru,“ řekl Norris.

Když byl Lando Norris dotázán na příčinu své špatné druhé poloviny kola v Zandvoortu, odpověděl: „Jezdec (mluví ve třetí osobě, ale myslí sebe). Pneumatiky byly dobré až do konce, ale jezdec dosáhl vrcholu příliš brzy. Mám před sebou ještě kus práce. Není to nejpohodlnější, ale stačí to. Beru to.“

„V těchto podmínkách každý doufá, že Max udělá chybu, ale on je nedělá. Jsem trochu frustrovaný, ale velmi šťastný. Tým odvedl skvělou práci. Byla to chaotická kvalifikace, ale další druhé místo,“ dodal Norris, který tím vyrovnal výkon ze Silverstonu.

Piastri osmý

Do čtvrté řady na osmé místo se kvalifikoval Norrisův týmový kolega Oscar Piastri.