Norris: Za překvapivým pódiem v Imole je tvrdá práce a zrádné počasí

Po těžkém úvodu sezóny, kdy jezdci McLarenu v prvním závodě v Bahrajnu výrazně rychlostně ztráceli, si ve čtvrtém podniku v italské Imole vedl tým z Wokingu mnohem lépe.

V páteční kvalifikaci si Norris vyjel třetí místo, a ačkoliv se v sobotním sprintu propadl na pátou pozici, v nedělní velké ceně si dojel pro své první letošní stupně vítězů, kde doplnil piloty Red Bullu Maxe Verstappena a Sergia Péreze.

„Byl to úžasný závod a skvělý víkend. Získat teď stupně vítězů po tom, kde jsme byli v prvním závodě, myslím, že si to všichni zaslouží. Skvělá práce týmu,“ řekl Norris, který na třetí pozici skončil v Imole také vloni.

Norrisovi ke stupňům vítězů pomohlo také zaváhání některých předních jezdců. Charles Leclerc z Ferrari chyboval a propadl se pořadím v závěru závodu, když se snažil dostihnout druhého Péreze.

Brit však hlavně vyzdvihl výkon týmu, který dokázal vylepšit v uplynulých závodech svůj monopost MCL36.

„Nudná odpověď by byla, že je to jen tvrdou prací. Všichni v továrně a tady na trati do toho vkládají velké množství času a úsilí. Byla to kombinace tohoto a zrádných podmínek o tomto víkendu. Dokázali jsme to zúročit,“ dodal Norris.

„Miluji tyto podmínky. Vždy se mi v nich daří a bylo to velmi podobné loňskému roku. Je to kombinace tvrdé práce a skvělého víkendu, a vyplatilo se to.“