Norris vysvětlil výkonnostní propad ve třetí části miamského rozstřelu

McLaren přivezl do Miami velký balík vylepšení a vypadalo to, že Norris bude ve sprintovém rozstřelu konkurovat Red Bullům.

Minimálně v prvních dvou částech tomu tak bylo, v prostředním segmentu, kde všichni piloti jeli na střední sadě pneumatik, dokonce Norris zajel rychlejší čas (1:27,597), než jakým Max Verstappen ve třetí části na měkké sadě získal pole position pro sobotní sprint (1:27,641).

Třetí část Norrisovi ovšem vůbec nevyšla. Už v prvním sektoru ztratil na své soupeře 0,8 sekundy. Brit musel krotit smyk v několika zatáčkách prvního sektoru.

„Až příliš jsem na to tlačil, to je celé. Auto bylo velmi dobré. Pár chyb v první zatáčce a už se to se mnou vezlo. Je to škoda, tým odvedl dobrou práci, vylepšení fungují, jsem se vším spokojen,“ řekl Norris.

„Jsme zřejmě jedni z nejrychlejších. Jsem zklamaný z dneška, zítra ale udělám maximum.“

Podle Zaka Browna ale byly na vině i měkké pneumatiky, které v rychlém kole nefungovaly ani na jednom z vozů. Patrně kvůli špatné přípravě ve výjezdovém kole.

Piastri o tři místa před Norrisem

Týmový kolega Oscar Piastri měl oproti Norrisovi k dispozici jen polovinu vylepšení, přesto dokázal ve sprintovém rozstřelu svého kolegu porazit a vyrazí šestý.

„Moje kolo bylo docela hrozné a bylo z toho šesté místo, takže si myslím, že všem se muselo jet špatně,“ řekl Piastri.

„Myslím, že Lando zajel v SQ2 vůbec nejrychlejší kolo, takže je to trochu zvláštní, ale já šesté místo beru.

V Miami panují vysoké teploty blížící se k 30 °C, což má vliv na pneumatiky.

„Myslím, že to bude náročné pro všechny, zdá se ale, že pneumatiky to přežívají v pořádku, jsou jen velmi horké. Nemám z toho velké obavy, může to být vzrušující sprint. Některé vozy nejsou na svých obvyklých pozicích. Nikdo nejede příliš vyrovnaně, takže to zítra bude vzrušující.“