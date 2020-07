Norris vyjel čtvrtým místem nejlepší kvalifikační výsledek McLarenu od roku 2014

Pro 22letého Brita je to o jednu pozici vylepšení dosud nejlepšího kvalifikačního výsledku, kterého dosáhl minulý rok ve Francii. Pátý pak startoval také na Red Bull Ringu, kde na roštu vydělal jednu pozici kvůli penalizaci Kevina Magnussena. Pro McLaren je čtvrté místo nejlepším kvalifikačním výsledkem od roku 2014.

Norris si nicméně uvědomuje, že za ním budou startovat jezdci, kteří se budou chtít dostat před něj.

„Měli jsme představu, kde jsme mysleli, že bychom mohli být. Už od samotného začátku byly racing pointy velmi rychlé. Nikdy jsme si nemysleli, že máme šanci je porazit nebo se jim přiblížit,“ řekl Norris pro Sky F1.

„Jak jsme ale v kvalifikaci jeli s menším množstvím paliva, auto začalo ožívat a chovalo se lépe. Tento okruh pro nás byl minulý rok velmi dobrý, věřili jsme na něm autu a seděl nám. Snad zítřejší závod půjde dobře, čekají nás tu dva víkendy, tak snad to také dokážeme zopakovat.“

Ve srovnání rychlostí na dlouhé vzdálenosti považuje Norris za největší soupeře McLarenu týmy Ferrari a Racing Point. V prvním závodě sezóny by Norris rád dojel do šestého místa.

„Stejně jako se budu dívat v závodě před sebe, bude spousta vozů i za námi, hlavně Ferrari. Jejich závodní rychlost je skutečně dobrá, z nějakého důvodu velmi ztrácí v kvalifikaci. Stejně tak Racing Point. Mají dobré auto, hodně přítlaku. Myslím, že se dokáží starat lépe o pneumatiky než my, pokud se mi ale podaří držet se tam, kde jsem nyní, budu šťastný.

„Je skvělé vidět, jak je to vyrovnané. Vůz se chová dobře, důvěřuji mu. Je to naše nejlepší kvalifikační pozice za spoustu, spoustu let, ale závod je jiný příběh. Teď jsem šťastný, ale musím zajistit, abych byl takto spokojený i zítra.“

Sainz Jr. bude ve čtvrté řadě s budoucím týmovým kolegou

Druhý pilot McLarenu Carlos Sainz Jr. obsadil v kvalifikaci osmé místo. Ve čtvrté řadě na sedmé pozici bude vedle něj stát Charles Leclerc z Ferrari, který bude od příštího roku Sainzovým týmovým kolegou u italské stáje.

„Pro tým to byl velmi dobrý den. Gratuluji! Můžeme být spokojeni s výkonností vozu po zimních testech. Je dobré už při prvním víkendu bojovat o nejlepší desítku, mám z toho radost,“ řekl Sainz Jr.

„Osobně se celý víkend trochu trápím. Nenašel jsem správné vyvážení pro určité zatáčky a poslední kolo jsem nedokázal poskládat tak, jak jsem chtěl. Osmá pozice jinak není pro start závodu špatná a rozhodně budeme bojovat o první body v této sezóně.“

Foto: Getty Images / Peter Fox