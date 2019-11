Norris vyhrál letošní souboj jezdců McLarenu v kvalifikacích

Ve dvaceti předchozích letošních kvalifikacích byl desetkrát lepší Carlos Sainz Jr. a desetkrát Lando Norris. V poslední kvalifikaci sezóny Brit porazil zkušenějšího týmového kolegu, když obsadil sedmé místo.

Také jezdci McLarenu vydělají jednu pozici na roštu díky penalizaci Valtteriho Bottase za nasazení nadlimitního počtu komponent pohonné jednotky. Norris díky tomu odstartuje šestý a Sainz Jr. osmý.

„Dobrá kvalifikace pro mě, Carlose a tým. Bylo to pár velmi dobrý dní, v autě jsem se celkově cítil dobře, což bylo fajn,“ řekl Norris.

„Věděli jsme, že kvalifikace bude obtížná, naším cílem bylo dostat se do Q3, a to se nám podařilo. Jsme před jezdci ze středu pole, které jsme chtěli porazit. To je bonus. Z pohledu pozic to nemohlo být lepší, je to dobrý způsob zakončení sezóny,“ dodal Brit.

Sainz Jr. je zklamaný

Devátá pozice v kvalifikaci a osmá na roštu naopak netěší Sainze Jr., který byl ve druhé části kvalifikace šestý.

„Z deváté pozice jsem velmi zklamaný, jelikož jsem byl v Q1 i Q2 velmi silný. Těšil jsem se, že v Q3 poskládám další dobré kolo, ale zahřívací kolo nebylo ideální. Sami jsme se dostali do problémů s Mercedesem a Ferrari a můj poslední pokus tím byl ovlivněn,“ popsal Španěl.

„Je to škoda, protože kdybych zajel kolo z Q2, byl bych snadno na sedmém místě. Zítra očekávám obtížný závod.“

Foto: Getty Images / Charles Coates