Norris vydělal na penalizaci Magnussena a odstartuje pátý

Brit vydělal na Magnussenově výměně převodovky, za kterou dostal jezdec týmu Haas penalizaci pěti míst na startovním roštu.

Původně se předpokládalo, že Norris odstartuje čtvrtý, ale za počtení Magnussenovy penalizace mu bude patřit páté místo.

„Byla to dobrá kvalifikace. Věděli jsme, že to bude obtížné a ukázalo se, že je to vyrovnanější než na okruhu Paula Ricarda. Všichni můžeme být spokojeni se startem z pátého místa ve druhém závodě v řadě, skvělá práce týmu tady a ve Wokingu,“ řekl Norris ještě před potvrzením Hamiltonovy penalizace.

„Je to dobrá startovní pozice. Pokusím se mít závod jako jsme měli před týdnem na Ricardu. Klíčem bude udržet si svou startovní pozici a vyhnout se problémům a uvidíme, kde skončíme. Vysoké teploty vzduchu a trati budou mít pravděpodobně velký vliv na výsledek.“

Penalizaci se nevyhnul ani Norrisův týmový kolega Carlos Sainz Jr., který kvůli výměně komponent pohonné jednotky Renault odstartuje z poslední pozice.

