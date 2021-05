Norris viděl černobílou vlajku za souboj se Sainzem, ve kterém dvakrát změnil stopu

Norris bránil svou pozici před Leclercem na cílové rovince Katalánského okruhu. Stopu přitom změnil dvakrát, zatímco pravidla umožňují jen jednu změnu.

„Musím se na to podívat z ptačího pohledu. Chtěl jsem se bránit Carlosovi, změnil jsem stopu, pak lehce znovu, což už nemůžete. Neměl jsem v úmyslu dělat cokoliv agresivního, věděl jsem, že mě předjíždí. Nic jsem tím nemyslel,“ hájí se Norris.

Brit také řekl, že McLaren musel v kvalifikaci porazit Ferrari, aby měl šanci porazit italskou stáj také v závodě. Norris ale stál na roštu až devátý za oběma ferrari i svým týmovým kolegou Danielem Ricciardem.

„Včera (v sobotu) jsme neukázali náš potenciál, alespoň z mé strany. Daniel ano a skončil šestý. Ferrari je ale dobré celý rok, nevím, proč je lidé tak podceňují. Je to Ferrari a celou sezónu jsou jedni z nejlepší v zatáčkách. Když tedy přijedete na tuto trať, kde je méně dlouhých rovinek a jsou tu pasáže jako v Imole, tak jsou rychlí. Byli rychlí po celou sezónu.

„Dnes v dlouhých jízdách, kdy se trochu více potřebujete spoléhat na vůz a musíte mít stabilnější zadní část, jsme se trápili. Známe slabiny našeho vozu a dnes, kdy se trápíme více se zadní částí vozu, jsme měli větší problémy. Myslím, že máme plán, co ještě musíme zlepšit. Není to snadné, ale uděláme, co můžeme.“

Ricciardo vyrovnal sezónní maximum a poprvé porazil Norrise

Šestým místem vyrovnal Daniel Ricciardo svůj nejlepší letošní výsledek z Imoly, kde také v závodě získal osm bodů. Poprvé od svého přestupu do McLarenu přitom v závodě porazil svého týmového kolegu Norrise.

„Jsem šťastný za celý víkend. Byl to rozhodně lepší víkend. Je to krok správným směrem. Stále se učím, zní to šíleně, ale stále se učím, jak být v autě lepší. Závod byl dobrý. Každý vůz vpředu byl rychlejší, dokonce i Carlos za mnou byl rychlejší. Předjet ho na startu tedy bylo klíčové a umožnilo mi to skončit šestý. Tým odvedl dvě dobré zastávky, v průběhu závodu jsme změnili strategii a bylo to správné,“ řekl Ricciardo.

„Byl to můj nejsilnější závod roku. Portugalsko bylo dobré, ale startoval jsem příliš vzadu. Dnešek byl lepší, protože jsme měli dobrý start a dostal jsem se před některé rychlejší vozy, pak jsem musel celý závod bránit.“