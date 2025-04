Norris: Vést šampionát je jako ze snu, přesto si nevěřím tolik jako ke konci loňské sezony

Ačkoliv nikdo v prvních čtyřech závodech letošní sezony nezískal tolik bodů jako on, neskrývá Ladno Norris rozporuplné pocity, které momentálně prožívá.

Brit sice vede šampionát, ale na druhou stranu přiznává, že mu momentálně ve voze chybí jistota a že cítí, že mohl být v úvodu probíhajícího ročníku lepší.

„Potřeboval jsem pár dní volna, řekl jsem si, že potřebuji reset. Asi bych si přál ještě pár dní, ale využil jsem ty tři dny k odpočinku a trochu jsem si všeho odpočinul,“ uvedl v padoku GP Saúdské Arábie Norris, kterého cituje Autosport, poté, co v minulém týdnu obsadil po chybě v kvalifikaci třetí příčku v Bahrajnu, zatímco jeho týmový kolega zvítězil.

„Zároveň si myslím, že i když se snažíte odreagovat, pořád, coby sportovec či jezdec, myslíte na spoustu věcí. Vím, že jsem mohl být lepší, ale přesto – vést šampionát poté, co jsem nebyl vždy spokojený a co jsem se necítil v autě pohodlně? Stále je to začátek sezony, o kterém bych před začátkem sezony snil,“ prohlásil dále pilot McLarenu.

„Myslím, že jsem se snažil připomenout si některá pozitiva, kterých bylo stále dost, ale stále jsem to já... Snažil jsem se přijít na problémy a důvody, které za těmi negativními věcmi stojí. Rád bych do tohoto víkendu vstoupil plný sebevědomí a s vědomím, že se věci obrátí k lepšímu. Stále jsou ale věci, se kterými budu bojovat, protože něco v tuto chvíli nemůžete změnit,“ poznamenal Norris, který zároveň přiznal, že ke konci loňské sezony cítil větší sebedůvěru.

„Vím, že mohu být mnohem lepší a podávat mnohem vyšší výkony než nyní. Moje sebevědomí bylo na konci minulé sezony velmi vysoké, a to z toho důvodu, že jsem jednoduše rozuměl našemu autu a chápal jsem, jak ho řídit. Pak jsem dokázal vyjet na dráhu a dělat věci perfektně. To teď nemohu, protože nemám z vozu ten správný pocit,“ dodal lídr šampionátu.