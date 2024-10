Norris: Verstappen nejezdí úplně čistě

V 10. kole se Verstappen s Norrisem dvakrát dostali při vzájemném souboji mimo trať a za viníka obou incidentů byl označen Verstappen, který dostal dva desetisekundové tresty za vytlačení svého soupeře. Ty Verstappena odsunuly pořadím.

Druhého výletu obou jezdců mimo trať využil k postupu na druhé místo Charles Leclerc. Norris jel dlouho třetí za dvojicí Ferrari, v poslední třetině závodu ale začal Leclerca stahovat, až osm kol před cílem úspěšně zaútočil. Pomohl mu k tomu sám Leclerc, když musel v poslední zatáčce krotit smyk a dostal se mimo trať.

Norris o deset bodů snížil Verstappenův náskok na čele průběžného pořadí. Mezi oběma piloty je čtyři závody před koncem rozdíl 47 bodů.

„Byl to velmi náročný závod. V prvních kolech to bylo jen o tom zůstat v závodě a vyhnout se kolizím. Carlos odjel velmi dobrý závod, gratuluji jemu a Ferrari. Dělal jsem maximum,“ řekl Norris.

„Věděl jsem, co (od Maxe) čekat. Nechci čekat takové věci, protože Maxe jako jezdce velmi respektuji, ale něco takového jsem čekal. Není to úplně čistá jízda z mého pohledu, ale vyhnul jsem se mu a byl to dobrý závod.

„Dělám jen to nejlepší, jako tým odvádíme velmi dobrou práci a dnes jsme na konci byli zřejmě nejrychlejší. Budeme i nadále tlačit.“

Piastri to dotáhl na body

Oscar Piastri po nepovedené kvalifikaci, kdy vypadl už v první části, musel v závodě napravovat škody. Nakonec se posunul až na bodované osmé místo.