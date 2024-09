Norris: Věřil jsem, že jsme rychlí

Kvůli nehodě Carlose Sainze měla většina jezdců k dispozici ve třetí části kvalifikace jen jeden pokus. Ten zajel na městské trati Marina Bay nejrychleji Norris a získal svou letošní pátou pole position.

„Bylo to těžké. Bylo náročné se zlepšit a získat čas na kolo. Vypadalo to, že všichni kolem mě zrychlují a zrychlují, což mě dostalo trochu více pod tlak, zejména, když jsme na konci měli jen jedno kolo,“ řekl Norris po kvalifikaci.

„Stačilo to na pole position a mám z toho radost. Celý víkend se cítím dobře, cítil jsem se sebevědomě, možná ne tolik v kvalifikaci, ale zvládli jsme to.“

První sektor přitom Norrisovi tolik nevyšel, ve zbytku okruhu dokázal ale získat náskok.

„Věřil jsem, že jsme rychlí, takže jsem to nemusel přehánět a mohl jsem dělat jen to, co jsme dělali celý víkend. Nemusel jsem jít přes limit. Auto se pohybuje, je to hrbolaté, je jednoduché najednou zabrzdit o metr později. Zaplatíte za to, když to přeženete, ale já to udržel a udělal jsem, co jsem musel, takže jsem rád.“

Piastri ve třetí řadě

Pouze druhý pilot McLarenu Oscar Piastri a Nico Hülkenberg z Haasu stihli před Sainzovou nehodou zajet měřené kolo, jako jediní si tak v Q3 zapsali dva pokusy.

Vítěz minulého závodu v Baku Piastri se ve druhém pokusu sice zlepšil, stačilo to ale jen na páté místo. Ve třetí řadě bude právě s Hülkenbergem.