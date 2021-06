Norris věří, že McLaren může těžit z chyb Ferrari

Ferrari v posledních třech závodech získalo více bodů než McLaren a dostalo se na třetí místo, i když s náskokem jen dvou bodů. Lando Norris věří, že se to změní. Pomoci má konzistence McLarenu. Konec konců právě Norris je jediným z dvaceti jezdců, který letos bodoval ve všech závodech.

„V pomalých zatáčkách jsou velmi konkurenceschopní,“ řekl Lando Norris. „Ve velmi pomalých zatáčkách mohou často patřit k nejlepším vozům. Několik tratí jim v poslední době vyhovovalo. Doufám, že tento víkend budeme trochu konkurenceschopnější.“

„Stále se zlepšují, stejně jako my. Snažíme se zlepšovat v každé oblasti. V sobotu byli velmi rychlí. Charles byl dvakrát na pole position. Ale pak udělali více chyb a v neděli se trápili více.“

„V závodech jsme získali něco zpět a vypadali jsme o něco silnější. Takže se snažíme pokračovat v tom, že body se rozdávají v neděli a ne v sobotu, což je pro nás dobré a vychází nám to vstříc.“

Leclerc v Monaku boural a do závodu z pole position vůbec neodstartoval. V Baku zase vyjel z trati Sainz. Norris naopak dokázal bodovat ve všech závodech.

„Je to dobré pro mě i pro nás jako tým,“ řekl Norris o své konzistenci. „Zejména z pohledu toho, kde se nacházíme v Poháru konstruktérů. Jsme velmi blízko Ferrari, takže takové věci se na konci sezony sčítají.“

„I když je to jeden nebo dva body, pořád to může znamenat velký rozdíl, takže je to dobré. Dělám, co můžu.“

„Někdy chcete více riskovat a jet na lepší umístění. Ale také mám pocit, že jsem udělal dobrá rozhodnutí, abych byl někdy na bezpečnější straně a příliš neriskoval. Třeba v Baku jsem byl po prvním kole až dvanáctý a nevypadalo to moc dobře. Ale i tak jsem skončil pátý. Je to dobré pro mě i pro nás jako tým. A to je to, v čem potřebujeme pokračovat.“