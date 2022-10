Norris věří, že by Hamiltona ve stejném voze porazil

Lando Norris debutoval ve F1 v roce 2019. Na kontě má 78 startů, 6 pódií. Na své první vítězství stále čeká. Obecně je však vnímán jako velký talent nastupující generace.

Landa Norrise se zeptali, zda si myslí, že by ve stejném voze dokázal porazit svého krajana Lewise Hamiltona.

„Je to složitá otázka, ale musím říct, že ano. Nebylo by to vůbec snadné, Lewis je jedním z nejlepších jezdců všech dob. Pokud ale chcete být úspěšní, musíte věřit, že jste lepší než ostatní,“ řekl Norris v rozhovoru pro britský GQ.

Norris už byl blízko vítězství, ale na to první stále čeká. „Rád bych vyhrál svůj první závod ve formuli 1 na Silverstonu, můj domácí závod a také McLarenu. Před domácím publikem je to vždy výjimečné. Před britskými fanoušky je to vždy výjimečné a nikde jinde nechci vyhrát více než tam.“