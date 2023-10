Norris ve sprintu udržel čtvrté místo, Piastri se propadl

Na čtvrtém místě startoval a čtvrtý také dojel. Lando Norris si ve sprintu formule 1 na Velkou cenu USA udržel svou pozici za Maxem Verstappenem, Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem.

Po startu se před Norrise dostal na měkčí sadě pneumatik startující Carlos Sainz, v 10. kole si ale Norris vzal svou pozici zpět. S konečným výsledkem je Brit spokojen.

„I přes těžký začátek to byl dobrý závod. Jelikož Carlos startoval na měkké sadě, trvalo pár kol, než jsem se před něj dostal, když se mi to ale podařilo, rychlost byla velmi, velmi dobrá. Mnohem lepší než rychlost Ferrari. Ještě jedno kolo a předjeli bychom Charlese a byli na třetím místě. Pro zítřek je tu spousta pozitivních náznaků. Byl to dobrý den a dobrá příprava na zítřejší velkou cenu,“ řekl Norris.

Piastri zničil pneumatiky

Páté místo naopak neudržel druhý pilot McLarenu Oscar Piastri. Australan po sprintu přiznal, že velmi rychle zničil své pneumatiky. To mělo za následek propad výkonnosti a pro soupeře se stal snadným terčem. Cílem projel mimo body na desátém místě.

„Nebyl to ideální sprint. Na startu jsme měli spoustu soubojů. Velmi rychle jsem zničil pneumatiky a ty se hodně přehřívaly. Není to úplně výsledek, jaký jsme chtěli, pozitivní ale je, že jsme se toho naučili hodně pro zítřejší závod, kde se rozdává více bodů. Teď se budeme soustředit na velkou cenu s cílem posunout se vpřed,“ řekl Piastri.