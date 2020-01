Norris: Valentino Rossi mě inspiroval, abych byl tím, kým jsem

Norris se nikdy netajil svým obdivem k italské legendě motocyklového sportu. Pro Velkou cenu Itálie vloni nastoupil se speciálně zbarvenou helmou inspirovanou právě Rossim.

Pár týdnů předtím, během závodu MotoGP na britském Silverstonu v srpnu loňského roku, se přitom Norris poprvé se svým závodním vzorem setkal.

„Valentina jsem začal sledovat, když mi byly asi čtyři roky. Ještě předtím, než jsem se začal dívat na formuli 1. Byl prvním člověkem, kterého jsem sledoval v jakýchkoliv závodech, ať už to byly auta, rallye, motorky nebo cokoliv jiného,“ popsal Norris.

„Když jsem byl malý kluk, byl tím, ke komu jsem vzhlížel a snil jsem o tom, že budu v mnoha ohledech jako on. Stále jsou tu věci a vlastnosti, které možná mám a jsou podobné těm jeho, jako design přilby, barvy a věci, které rád dělám. Byl to člověk, který mě inspiroval, abych byl tím, kým jsem dnes,“ dodává.

Norris také popsal své začátky v motorsportu.

„Miloval jsem závodění. Jakmile jsem to jednou viděl, zamiloval jsem si to. Nejprve jsem sledoval MotoGP. Teprve poté jsem se dostal k dalším závodům, ať už to byla formule 1, rallye, GT vozy. Zamiloval jsem se do motorsportu,“ řekl.

„Bylo mi asi šest nebo sedm let, když jsem poprvé vyrazil sledovat závody. Byl to motokárový závod, pak jsem dostal svou první motokáru, protože jsem do toho chtěl jít. Tak to všechno začalo.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson