Norris v závěru závodu stíhal Ricciarda. Chyběla jedna zatáčka, říká

Z pohledu McLarenu dopadla Velká cena USA dobře. Získal 10 bodů, což je stejně jako Renault, jehož šance na zisk čtvrtého místa tím opět poklesly.

Lando Norris byl v cíli jen 4 desetiny za Ricciardem. S Australanem se potkali už na startu.

„Dostal se přede mě v prvním kole ve druhé zatáčce,“ řekl Norris. „Skoro jsem ho neviděl. Trochu mě to překvapilo, když jsem ho viděl, jak přijíždí zevnitř. Ve druhé zatáčce musel být v mém mrtvém úhlu.“

„Dostal jsem se pak zpět na páté místo,ale jejich tempo bylo lepší než naše.“

„Je zřejmé, že v sobotu jsme dokázali, že jsme rychlejší tým a měli jsme rychlejší auto. Ale při závodním tempu jsme očekávali, že budou určitě silnější než my, zejména s větrnými podmínkami a tak dále. Takže jsem nebyl překvapený, že se dokázal dostat kolem mě. V jednu chvíli jsem to tak trochu čekal.“

„Vyzkoušeli jsme alternativní strategii. Zkusili jsme dvě zastávky a ztratili jsme to o jednu zatáčku. Bylo to pod jednou sekundu. Je to trochu frustrující, ale když odmyslím tohle, tak jsem spokojený.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson