Norris: V pomalých zatáčkách máme stále problémy

McLaren v posledních dvou závodech předvedl velký výkonnostní vzestup. Přesto Lando Norris tvrdí, že se jeho monopost i nadále trápí v pomalých zatáčkách.

McLaren v posledních dvou závodech nasadil několik technických updatů. Díky nové podlaze, karoserii bočnic, krytu motoru a v neposlední řadě vylepšenému přednímu křídu lze s menší nadsázkou říct, že má britská stáj nyní k dispozici B-specifikaci letošního vozu.

Závody v Rakousku a v Británii ukázaly, že novinky McLarenu fungují. Potvrdilo se to i výsledkově, když Norris na Red Bull Ringu dojel čtvrtý a o uplynulém víkendu v Silverstone dokonce druhý. V Anglii byl navíc vidět i jeho kolega Oscar Piastri, jenž jenom těsně přišel o pódium, a to i přesto, že jeho monopost zatím nebyl osazen tolika novými díly, jako v případě Norrise.

McLarenu se zásluhou novinek podařilo do velké míry omezit problém s rychlým opotřebováním pneumatik. Podle Norrise si navíc nyní McLaren velmi dobře vede při průjezdu rychlými zatáčkami.

„Jsme velmi konkurenceschopní v rychlých zatáčkách, ve kterých jsme téměř na stejné úrovni jako Red Bull. A vlastně i v těch středně rychlých jsme hodně blízko nejrychlejšímu vozu ve startovním poli,“ hodnotí britský závodník, kterého cituje Autosport.

Pomalé zatáčky však i nadále zůstávají pro piloty McLarenu výzvou.

„V pomalých zatáčkách je naše auto špatné. A když říkám špatné, tak tím myslím, že dost hrozné. Řídí se v nich velmi obtížně,“ přiznal Norris, který kvůli tomu mírní očekávání před nadcházejícím závodem, který se pojede na Hungaroringu. Tedy na okruhu, kde je pomalých zatáček velké množství.

„Cítím, jak se lidé těší, a beru to, ale čeká nás nyní několik tratí, kde si lidé určitě budou říkat: ‚Co jste to zase udělali? Jak to, že jste se najednou tolik zhoršili?‘...Chci proto zůstat na zemi. Novinky přinesly posun, ale stále je tu spousta věcí, které jsou na míle vzdálené tomu, abychom v určitých místech konkurovali Mercedesu, a z pohledu celého balíčku i Red Bullu,“ dodal Norris.