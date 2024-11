Norris: V každé zatáčce nás trápí něco jiného

Verstappen vyrazí do závodu v osvětlených ulicích Las Vegas z pátého a Norris ze šestého místa.

„Pravděpodobně jen první tři nebo čtyři jsou mimo dosah. Mercedes je celý víkend jasně nejrychlejší, Ferrari je tam s nimi. Red Bull a my jsme o velký kus za nimi, to se ukázalo i dnes,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Čekali jsme trochu více, než kde jsme. Mohlo to tak být, kdybych poskládal to kolo, v každé zatáčce nás trápí něco jiného. Jedno kolo to funguje, ve druhém už ne. Jednoduše s naším vozem až příliš bojujeme. Když se snažíte najít čas na kolo, ale nejdete přes limit, je to složité.“

Norris ztrácí na Verstappena 62 bodů. K dispozici jich je do konce sezóny včetně Las Vegas ještě 86.

„Samozřejmě udělám, co půjde. Proto jsem tady. Až do poslední chvíle se nevzdám, i když šance už bude mizivá. Jsem tady, abych udělal to nejlepší v každém závodě bez ohledu na to, jestli bojuji o titul nebo ne. Zítra to bude dlouhý závod, stát se může spousta věcí. Jsme rychlí na rovinkách, tak snad to bude naše výhoda.“

Piastri osmý

V řadě za aspiranty na titul bude vedle sedmého Júkiho Cunody druhý pilot McLarenu Oscar Piastri.

„Byla to náročná kvalifikace. Měl jsem problém zajet v Q3 lepší čas. Zítra je před námi dlouhý závod a myslím, že díky předjíždění a pneumatikám to bude zajímavé,“ řekl Piastri.