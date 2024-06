Norris udělal maximum, aby v Barceloně vyhrál, zní z McLarenu

Ačkoliv Lando Norris startoval do letošní Velké ceny Španělska z prvního místa, z vítězství v závodě se britský pilot už neradoval.

Jezdci McLarenu nepomohl ani start, po kterém se před něj dostali Max Verstappen a ze čtvrté pozice startující George Russell.

Podle šéfa McLarenu Andrey Stelly však nemohl Norris na dráze poblíž Barcelony udělat o moc víc, aby se dočkal svého druhého vítězství v F1 v kariéře. Italský inženýr je navíc toho názoru, že ani start, který ve Španělsku Norris předvedl, nebyl úplně zlý.

„Myslím, že Landův start nebyl vůbec špatný. Byl to slušný start, byl téměř o jednu délku auta před Maxem,“ prohlásil Stella, kterého cituje Autosport.

Boss McLarenu naopak pochválil Norrise za to, že v nájezdu do první zatáčky zbytečně neriskoval.

„Faktem je, že se Russell v úvodu dostal do dvojitého slipstreamu ze strany Landa a Maxe... V první zatáčce byl pak Lando velmi chytrý, protože stačí jedna vteřina a je po závodě, což není způsob, jak chceme jezdit. Vždy chceme zůstat v závodě,“ přiblížil Stella.

Rozhodují detaily

Zástupci stáje z Wokingu v posledních týdnech často hovoří o tom, že souboje o vítězství rozhodují detaily. A právě ty podle Stelly rozhodly i závod v Barceloně – především pak dlouhý nájezd do první zatáčky, který Russell v prvních metrech závodu využil k převzetí vedení.

Příliš velkou důležitost však naopak Stella nedává tomu, že byl McLaren během druhé zastávky pomalejší než mechanici Red Bullu, a to o necelou vteřinu.

„Když nemáte žádnou rezervu, nemůžete kompenzovat jakoukoli malou nepřesnost. Řekl bych, že hlavním faktorem bylo, že jsme v Barceloně nedokázali po startu udržet první pozici. Nebylo to však překvapení, protože je to zde od startu do první zatáčky daleko,“ dodal Stella.