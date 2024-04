Norris: Tak úspěšnou dlouhověkost, jakou předvádí Alonso, už v F1 asi nikdy neuvidíme

Vzhledem k tomu, že Fernando Alonso nedávno podepsal s Astonem Martin nový víceletý kontrakt, znamená to, že by měl Španěl v F1 vydržet minimálně do konce sezony 2026, kdy už mu bude 45 let.

Alonso se tak stane nejstarším jezdcem v královně motorsportu od poloviny sedmdesátých let, kdy ve věku 46 svůj poslední závod odjel Graham Hill.

Rodák z Ovieda se navíc závodů F1 pouze neúčastní, ale zároveň dokáže být i nadále úspěšný. Prokázal to hlavně vloni, kdy získal osm pódiových umístění a v celkovém hodnocení skončil čtvrtý. Letos má sice jeho vůz od Astonu Martin slabší formu, ale i tak Alonso dokáže s přehledem porážet o dvě generace mladšího kolegu Lance Strolla.

Ke kariéře Alonsa se nyní vyjádřil jeho o 18 let mladší soupeř Lando Norris, který byl dotázán, zda si dokáže představit, že by měl v F1 vydržet tak dlouho i on.

„Měl bych si dávat pozor na to, co řeknu. Myslím, že to chce hodně odhodlání. Prokazuje to vším, co v životě dělá. Ať už je to na trati nebo mimo ni,“ prohlásil pilot McLarenu podle Autosportu na adresu Alonsa.

„Je pravděpodobně jedním z nejstarších lidí, kteří se účastní vrcholných soutěží v jakémkoli sportu na světě. Myslím si, že to, co už dokázal a stále předvádí, už se ve formuli 1 pravděpodobně nikdy nebude opakovat. A pokud ano, bude to velmi vzácné,“ je přesvědčen Norris.

„K takovým věcem mám velký respekt. Netuším, jestli budu chtít závodit i za dvacet let,“ dodal britský závodník.