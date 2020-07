Norris stále není fit. Prozradil, v čem je problém

Jezdci se vrátili do kokpitu formule 1 po delší přestávce. Někteří stihli zajet pár kol během testů se starším vozem nebo v rámci filmovacího dne. Jezdci McLarenu tuhle možnost neměli.

Norris měl před týdnem problémy, které se odrazily i v nižším počtu kol v pátečních trénincích. Stěžoval si na bolest na hrudi.

„Na několik dnů jsem se vrátil do Velké Británie, zůstal jsem ve své bublině, abych navštívil nějaké specialisty, scany atd.,“ řekl Norris.

„V podstatě jsme diagnostikovali, o jaký problém jde. Cítím se lépe. Není to něco, co se dá vyléčit přes noc, ale je to mnohem lepší ve srovnání s minulým víkendem.“

„Bylo to jen pohmožděni z toho, že jsme byli tak dlouho mimo vůz F1. Pak jsme se do něj vrátili a šli rovnou do závodního víkendu a odjeli tolik kol.“

„Nebylo to něco, na co bych se mohl skutečně připravit, nebo o tom vědět před prvním víkendem.“

„Zatím jsem v pořádku. Těžko říct, co bude, až se vrátím do vozu a dostanu se na limit, ale prozatím je vše v pořádku.“