Norris si v bahrajnské kvalifikaci věřil na první řadu, skončil ve čtvrté

Lando Norris si věřil na první řadu. A možná nebyl daleko od pravdy. Nejlepší čas jezdce McLarenu byl o dvě desetiny horší než jeho ideální kolo – součet nejlepších sektorových časů. Pokud v Q3 zajel ideální kolo, což se podařilo třeba Russellovi, byl by na třetím místě – a to i za předpokladu, že by své ideální kolo zajeli také ostatní. Pokud by Leclerc a Verstappen ideální kola nezajeli (a oni je nezajeli), tak by byl Norris i tak třetí, ale se ztrátou jen 0,002 sekundy na Leclerca. Na první řadu tak Norris skutečně alespoň teoreticky měl.

„Zkazil jsem první sektor,“ řekl Norris. „Na výjezdu z první zatáčky jsem měl jen trochu přetáčivý smyk poté, co jsem přidal plyn. Stálo mě to jednu a půl desetiny a jedna a půl desetiny dnes byla druhé místo, takže je to frustrující.“

„Chtěl jsem trochu více tlačit, což bylo špatně. Auto bylo dost dobré pro první řadu. Jsem proto zklamaný. Nepodal jsem potřebný výkon.“

„Je to trochu škoda, ale pokusím se to v závodě napravit. Tým odvedl skvělou práci. Auto je úžasně, takže jsem spokojený.“

„Je tu velký potenciál. V závěru jsem nezajel nejlepší kolo, ale je to dlouhý závod a je tu spousta příležitostí k předjíždění. Uvidíme, co můžeme udělat, abychom se posunuli vpřed.“

„Celkově můžeme být s výkonem vozu docela spokojeni,“ řekl šéf McLarenu Andrea Stella. „V kvalifikaci jsme bojovali o přední pozice na startovním roštu. Současně to má trochu hořkou příchuť, protože jsme plně nevyužili rychlost vozu. Lando měl v Q3 při obou pokusech problémy v první zatáčce a cítil, že by mohl startovat výše.“

„Ale ve druhém a třetím sektoru vypadal velmi silně, což je pro závod povzbudivé. Máme solidní základnu, ze které můžeme získat dobré body. Těšíme se na závod.“

Piastri skončil ještě o dvě pozice níže. Do závodu odstartuje z devátého místa. „Po celou dobu jsem bojoval s vyváženém a měl jsem pocit, že jsem hodně daleko od toho, co bylo ve čtvrtek. V posledním kole ve třetí části se to dalo trochu více dohromady, ale i tak to bylo složité.“