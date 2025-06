Norris si užil „stresující“ souboj s Piastrim

Norris si na startu z prvního místa pohlídal z druhé příčky startujícího Charlese Leclerca, před kterého se dostal Piastri.

V průběhu závodu pak spolu Norris s Piastrim předvedli několik soubojů o první místo.

„Byl to náročný závod. Musel jsem jet celou dobu naplno! Bylo to náročné, únavné, horké, ale skvělý výsledek pro tým. První a druhé místo je přesně to, co chceme a znovu se nám to povedlo, takže jsem velmi šťastný,“ řekl Norris v televizním rozhovoru po závodě, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Měli jsme (s Piastrim) skvělý souboj. Byla to velká zábava. Pro mě to bylo hodně stresující, ale zábavné. Krásný souboj, skvělá práce od Oscara. Snad se to líbilo všem, kdo to sledoval, z kokpitu vozu to ale bylo náročné, obzvlášť, když on měl k dispozici DRS.

„DRS je tady silné, takže bylo těžké zbavit se ho. Jakmile se mi to povedlo, mohl jsem kontrolovat situace, ale on byl i nadále rychlý.“

Piastri: Možná jsme soubojem trochu posunuli hranice

Piastri si v závodě polepšil o jednu pozici už na startu, kde z vnější strany předjel Leclerca, který se snahou posunout před Norrise dostal až příliš na vnitřní stranu trati a neměl v první zatáčce už rychlost.

V průběhu závodu pak Piastri na Norrise tlačil, ale recept na Brita nenašel.

„Bylo to intenzivní. Zkusil jsem úplné maximum. Možná jsem mohl odvést lepší práci, když jsem se na chvíli dostal dopředu, ale byl to pěkný souboj. Chvílemi trochu na hraně a možná jsme trochu posunuli hranice,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru po závodě, odkud jej cituje Sky Sports F1.

„Byl to dobrý závod. Jsme tady proto, abychom se pokusili spolu závodit a bojovat o vítězství. To jsme dnes udělali. Bylo to těsné, ale nestačilo to. Děkuji týmu. Je působivé, že máme takovou rychlost, i když jsme spolu bojovali. Nemohu dostatečně poděkovat týmu za takové auto, jaké máme.“