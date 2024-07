Norris si už nemyslí, že incident z Rakouska ovlivní jeho vztah s Verstappenem

V Rakousku došlo ke kontaktu mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem. Pro Brita závod skončil. Po vystoupení z auta byl hodně naštvaný a prohlásil, že pokud Verstappen neuzná, že udělal něco špatně, tak ztratí v jeho očích respekt a narušené bude i dlouholeté přátelství.

V rozhovoru, který poskytl v továrně McLarenu pro BBC, byl ale Norris už výrazně smířlivější.

„Chceme závodit tvrdě a oba to víme,“ řekl Norris. „Rozhodně ale nechceme, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. Chceme se ujistit, že se toho v budoucnu vyvarujeme.“

„Psali jsme si,“ pokračuje Norris. „Samozřejmě to probereme, protože si myslím, že je to tak správné. Jinak je ale naše věc, o čem se budeme bavit a jak to dopadne.“

Norris věří, že oba incident z Rakouska dokáží překonat. „Myslím, že ano. Jak už jsme si mnohokrát řekli, je to díky respektu, který k sobě stále chováme. Nedovolím, aby něco takového najednou všechno rozmetalo.“

„Určitě mě v několika komentářích asi trochu přemohl adrenalin. Myslím, že ne všechno, co jsem řekl, bylo tak korektní, jak by mělo být.“

Norris byl podle svých slov o to více naštvaný, že bojoval a přišel o jedno ze svých prvních vítězství.

„Pro Maxe je to jeho šedesáté, takže to, co to znamená pro mě, je úplně jiné než to, co to znamená pro něj. Samozřejmě budu naštvaný a možná řeknu některé věci, které nejsou správné nebo takové, jaké bych chtěl, aby se dostaly ven.“

Norris bojoval o vítězství s Verstappenem v Kanadě, Španělsku a Rakousku. Pokaždé ale něco málo chybělo.

„Závodíme proti autu, o kterém všichni říkají, že je nejkonkurenceschopnější v historii a jednomu z nejlepších jezdců v historii F1, ne-li nejlepšímu. Je to velmi konkurenceschopný tým. A abyste mohli nastoupit proti jedné z těchto skupin nebo proti takovým týmům obecně, potřebujete, aby všechno klapalo téměř dokonale, a to se téměř daří. Ale jde o to poslední 1 %. Je to trochu od auta, trochu ode mě.“

Tento víkend se jede na domácí trati Norrise, na což se samozřejmě velmi těší. „Kdybych mohl vyhrát kdekoli a jen jednou, byl by to Silverstone. Jsem velmi, velmi nadšený. Už jen kvůli fanouškům a atmosféře, pocitu, který máte, úsměvu na tváři. Prostě jsem z toho všeho nadšený. Dodá vám to vzrušení a energii, které nikde jinde nedostanete. Těším se na to. V koutku duše si uvědomuji, že můžete získat další pódium nebo vítězství v závodě, to každého motivuje ještě o něco víc.“