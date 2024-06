Norris si rýpnul do Red Bullu. Dva jezdci jsou lepší než jeden, říká

Na začátku sezóny to vypadalo, že by mohl Verstappen vyhrát všechny závody – nebo stejně jako vloni téměř všechny. Po třetině sezóny je to ale vyrovnané. Vítězství už mají na kontě oba jezdci Ferrari a jednou vyhrál také McLaren (Norris). Do hry by se navíc mohl zapojit také Mercedes.

V posledních závodech se naopak nedaří Pérezovi, což vyvolává otázky, zda by se o Pohár konstruktérů nemohlo poprat více týmů. Lando Norris si myslí, že ano a že to bude mezi jeho týmem a italskou stájí.



Nehoda Péreze a Gaslyho na startu Grand Prix Kanady. Později pak Pérez boural sám a závod nedokončil. V Monaku zase na startu kolidoval s Magnussenem.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

„V tuto chvíli si myslím, že (boj o titul mezi konstruktéry) probíhá mezi námi a Ferrari,“ řekl Norris, kterého cituje Crash.net. „Budeme pokračovat v tlaku a myslím, že to je v tuto chvíli jedna z našich největších silných stránek.“

„V McLarenu máme dva jezdce, kteří jsou nahoře, nedělají chyby a každý víkend z auta dostanou prakticky všechno. To je vzácné... na startovním roštu není mnoho jiných týmů, které by něco takového měly, takže z našeho pohledu záleží spíše na tom, co dokážeme proti Ferrari. Nakonec si myslím, že dva budou vždy lepší než jeden, jako je tomu v případě Maxe.“

„Odvádíme dobrou práci, ale musíme i nadále pokračovat a snažit se přinášet další vylepšení a podobné věci. Do hry se zapojí i Mercedes, a to nám ztíží možnost získávat velké body.“