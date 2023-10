Norris si pochvaluje dobrý začátek víkendu. Vyzvat Red Bull ale bude těžké, říká

Získá McLaren v Mexiku další dobrý výsledek? Ve druhém tréninku skončil Norris na druhém místě za Verstappenem. Pokud se podíváme na výsledky McLarenu z posledních závodů, bude jistě jedním z favoritů na stupně vítězů.

„Myslím, že to byl dobrý pátek,“ zhodnotil Norris. „Každopádně to byl dobrý začátek víkendu. Je to těsné, takže se zdá, že se to může velmi rychle otočit na jednu či druhou stranu. Zajel jsem velmi dobré kolo, možná až příliš dobré na takový začátek víkendu! Budeme se dál snažit zlepšovat, ale je to dobrý začátek.“

„Vždy máme dobrou představu, jak auto pro začátek nastavit a obvykle to není daleko od toho, kde skončíme. Je to těsné. Budeme se dál snažit zlepšovat, ale ... během víkendu toho moc nezískáme. Vždy se však najdou drobnosti, které můžeme zlepšit a na kterých můžeme zapracovat, a ty se sčítají. Vyzvat Red Bull bude ale myslím těžké.“

Oscar Piastri skončil ve druhém tréninku až na devátém místě. V Mexiku ale jede poprvé v životě.

„Mám pocit, že jsem se během dne zvedl a že jsme měli rozumný druhý trénink,“ řekl Piastri.

„Trať má velmi nízkou přilnavost a na to je potřeba si zvyknout, ale zdá se, že je to v pohodě. Zítra je ještě potřeba pár věcí doladit a najít, ale vypadá to poměrně dobře.“

Podle analýzy F1.com je McLaren na jedno kolo i v delších vzdálenostech až třetí za Red Bullem a Mercedesem. Ztráta na Mercedes je ale v řádu setin sekundy. Na Red Bull ztrácí 0,25 s v kvalifikační i závodní simulaci.