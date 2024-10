Norris si nemyslí, že by dokázal v Austinu porazit Ferrari

Norris po závodě nevěděl, zda mohl na startu udělat něco lépe. Řekl, že se musí podívat na záběry. Pokud by ale o pozice nepřišel, stejně by prý nedojel lépe než třetí.

„Byli jsme mnohem pomalejší než Ferrari a Red Bull,“ řekl Norris pro Sky Sports. „Pravděpodobně jsme skončili tam, kde jsme očekávali, že budeme. Líbilo by se mi třetí místo a myslím, že třetí místo jsme si zasloužili.“

„Ale neměli jsme takové tempo jako Ferrari, takže i kdybych vyjel z první zatáčky jako první, myslím, že bych stejně skončil třetí.“

„Ale takový je život. Od začátku to byl těžký víkend. Po celou dobu jsme dělali dobré pokroky, ale ve srovnání s Ferrari potřebujeme pořádný kus.“

Norris nakonec dojel čtvrtý poté, co dostal penalizaci za souboj s Verstappenem, kdy podle stewardů vyjel z tratě a tím získal výhodu.

„To se nedá říct,“ reagoval na dotaz, zda měl pustit pozici zpět. „Oni (stewardi) to samozřejmě nemohou posoudit během několika kol. Není to snadné rozhodnutí, jinak by přišlo o něco dříve.“

„Zkusil jsem to. On také vyjel mimo trať. Pokud vyjel mimo trať, pak je jasné, že do toho šel příliš tvrdě a také získal výhodu tím, co udělal. Já ale pravidla nevytvářím, takže...“