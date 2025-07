Norris si musí uvědomit, že chyby dělá každý, tvrdí Button

Lando Norris, který je letos v přímém boji o mistrovský titul, když po polovině sezony na lídra šampionátu a svého týmového kolegu Oscara Piastriho ztrácí osm bodů, patří mezi jezdce, kteří jsou vůči sobě velmi kritičtí.

To je na jednu stranu pozitivní vlastnost, ale pokud přesáhne určitou míru, může jezdce svým způsobem svazovat.

Podobný dojem má také mistr světa z roku 2009 Jenson Button. Ten ;tvrdí, že by si Norris, který vyhrál poslední dva závody v Rakousku a v Británii, měl uvědomit, že chyby k závodění patří.

„Víkend v Rakousku byl pro Landa velmi důležitý,“ řekl Button pro F1.com.

„Myslím, že kdyby ještě chvíli nevyhrál, bylo by to pro něj mentálně hodně náročné... Zvlášť u někoho jako Lando, který si podle mě občas sám nejvíc škodí – klade na sebe obrovský tlak. Je neuvěřitelně rychlý, ale když udělá i jen drobnou chybu, hodně si to bere,“ poznamenal bývalý pilot McLarenu či Brawn GP.

„Musí si uvědomit, že chyby děláme všichni. Patří to k závodění s tím, že častěji prohrajete, než vyhrajete. Mám ho moc rád, má skvělou povahu a opravdu si myslím, že je superrychlý. Zato Oscar je úplně jiná povaha, velmi vyrovnaný. Zdá se, že ho nic nerozhází, což z něj dělá opravdu těžkého soupeře…,“ dodal Button.