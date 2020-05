Norris: Jsem rád asociální, karanténu si užívám

Británie patří k zemím, které koronavirová pandemie zasáhla nejvíce. Život se ve Spojeném království téměř zastavil, mnoho lidí tráví většinu času doma. Platí to i pro Landa Norrise z McLarenu. Jednadvacetiletý závodník je v posledních týdnech hvězdou sociálních sítí. Mnoho lidí sleduje jeho streamování online závodění na Twitchi.

Podle Norrise pandemie na jeho osobním životě příliš mnoho nezměnila.

„Užívám si být sám a dělat věci, co mě baví. Mimo závodění bych stejně asi zůstal doma a maloval, designoval různé věci a tak. Nejde ani tak o potřebu se izolovat, ale prostě si užívám být sám, poslouchat hudbu a věnovat čas tomu, co mě naplňuje, ať už je to hraní na simulátoru nebo chatování s přáteli.

Dokud můžu dělat to, co chci, jsem spokojený. A moc mi nesejde na tom, kde na světě se zrovna nacházím,“ řekl Norris.

Rodáka z Bristolu někteří považují za věčně dobře naladěného mladíka. Sám má ale někdy potíže s navazováním kontaktů s lidmi.

„Samozřejmě se rád zasměju a tak. V TV možná vypadám trochu jinak, s Carlosem rádi vtipkujeme, užívám si to. Ale nesnesu davy. Tím nemyslím fanoušky, ty miluju. Prostě velké skupiny lidí. Formální večeře, kde vás vedle někoho posadí a vy musíte rozjet konverzaci, jsou pro mě noční můra. Nerad se jen tak s kýmkoliv rozkecám.

Ale každý jsme nějaký, někteří lidi zbožňují být společenští. Já jsem zkrátka od přírody asociál. To je můj styl,“ prozradil Norris.

Norrisovi je líto, že Sainz z McLarenu odchází, nicméně už se těší na spolupráci s Danielem Ricciardem, se kterým si v osobních setkáních vždy padl do noty.

Foto: Getty Images / Charles Coates