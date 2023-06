Norris se těší na nasazení prvního balíčku technických novinek, který McLaren chystá pro GP Rakouska

McLaren v nadcházejících závodech nasadí na svůj vůz několik balíčků s technickými novinkami. První z nich již tento víkend v Rakousku.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

McLaren zatím neprožívá dobrou sezonu. Po osmi odjetých závodech má na svém kontě pouhých 17 bodů a v Poháru konstruktérů britskému týmu patří až šestá pozice.

Stáj z Wokingu však letošní sezonu nevzdává a pro nadcházejí tři závody chystá několik vylepšení, která by měla zásadním způsobem zvýšit výkonnost oranžových monopostů.

Současné trápení McLarenu má negativní dopad i na ambice Landa Norrise, jemuž dosud nepříliš dobře fungující vůz s označením MCL60 brání v dosahování výsledků na čelních pozicích.

I díky plánovaným novinkám však britský závodník zůstává trpělivý.

„Na novinky se samozřejmě těším. Stojí za nimi spousta práce. Myslím, že jsme byli docela trpěliví s tím, co jsme dosud měli,“ nechal se slyšet Norris, kterého cituje Autosport.

„Současně jsme se věnovali mnoha dalším věcem. Od začátku roku jsme se v čase na jedno kolo moc neposunuli. Sice jsme měli v Baku novou podlahu, ale to bylo spíše pro filozofii než pro absolutní výkon,“ přiblížil britský závodník, jenž si je vědom toho, že ani nové prvky na monopostu MCL60 nemusí vést k jeho zlepšení.

„Samozřejmě jsme je ještě nevyzkoušeli na dráze. Jsem ale přesvědčen, že to bude krok vpřed. Jak moc? To je otázka. Nechci se proto dopředu těšit až moc, ostatně to nikdy nedělám! Uvidíme, čeho jsme schopni,“ dodal Norris.