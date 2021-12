Norris se stěhuje do Monaka. Přiznává, že jde o peníze

V Monaku žije řada jezdců – Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo a samozřejmě také Charles Leclerc, který je ovšem Monačan.

Nyní k nim přibude také Lando Norris. „Je to něco, k čemu se samozřejmě uchyluje spousta jezdců, zejména s ohledem na to, jak to v závodění chodí, věci mohou jít rychle z kopce a podobně,“ řekl Norris, kterého cituje Autosport. „Musím se starat o svou budoucnost.“

Podle Norrise bylo na začátku jeho kariéry vhodné bydlet nedaleko továrny McLarenu. Nyní tomu tak už ale není.

„Pro mě a mou kariéru bylo mnohem přínosnější být v McLarenu a mít možnost nastoupit, kdykoli jsem chtěl. Kdykoli jsem měl špatný víkend, mohl jsem prostě jít v kterýkoli den na simulátor, abych si něco vyzkoušel, mluvil se svými inženýry a tak dále. A Anglii mám rád. Stále je to asi moje nejoblíbenější místo.“

„Je tam moje rodina, jsou tam moji přátelé. A myslím, že jsem už mnohokrát řekl, že pro mě má zábava a radost z toho, co dělám, přednost před takovými rozhodnutími, takže to není nejednoduché rozhodnutí. A není to něco, o čem bych přemýšlel mnoho let.“

„Mám zkrátka pocit, že jsem v tuto chvíli v komfortní situaci na to, abych toto rozhodnutí učinil a věnoval čas tomu, abych se tam přestěhoval. Stále se mohu vídat se spoustou svých přátel a přijede za mnou i moje rodina. Mnoho věcí zůstane stejných. Jen se přesunu jinam.“

„Možná si nebudu moct zahrát tolik golfu, což je asi největší nevýhoda. Ale v okolí je pár míst, kam si můžu zajít zahrát a tak dále.“

Lidé dělají v životě mnoho věcí pro peníze.

Norris se netají finanční motivací svého kroku. Do Monaka se stěhuje řada sportovců kvůli nižším daním. Je si také vědom toho, že ho budou někteří lidé za rozhodnutí kritizovat.

„Samozřejmě to pochopím a určitě se objeví i nějaká kritika, ale lidé dělají v životě mnoho věcí pro peníze. Tohle je jen další z nich.“

„Myslím, že všechno, co dělám v každodenním životě, bude úplně stejné. Množství mých dnů v McLarenu bude pravděpodobně vyšší než loni, už jen kvůli tolika novým pravidlům.“